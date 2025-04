Gekommen, um zu bleiben

Den ersten deutlichen Akzent setzt die Murauerin beim jährlichen „Hochamt“ der Partei, der traditionellen Abgeordnetenkonferenz des Landtagsklubs. Nach „Krone“-Informationen wird diese in einer Woche, am 10. und 11. April, in einem neuen Format über die Bühne gehen. Nicht nur inhaltlich wählt Khom einen anderen Zugang, sondern auch, was den Ort der Veranstaltung betrifft. Statt wie in den meisten Jahren zuvor in St. Kathrein am Offenegg (etwa von 2006 bis 2015 oder von 2022 bis 2024) treffen sich schwarze Landtags- und Nationalratsabgeordnete, Mitglieder des erweiterten Landesparteivorstands, Obleute der Teilorganisationen und ÖVP-Mitarbeiter in Khoms obersteirischer Heimat. Im malerischen Stift St. Lambrecht findet die erste „Klausur.Tagung“ (statt bisher „Abgeordnetenkonferenz“) statt, „an einem Ort der Geschichte, des Wissens, der Werte“, wie die Parteichefin betont.