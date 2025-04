Unfassbar! Huber-Bruder pfeift Entscheidungsspiel

Fingerspitzengefühl? Fehlanzeige! Schon nach Finale eins sind die KAC-Fans auf die Barrikaden gestiegen, hat sich sogar Stürmer Finn van Ee verwundert gezeigt. Wegen der großen medialen Kritik an der Besetzung veröffentlicht die ICE-Liga die Finalschiris jetzt auch nicht mehr am Vortag. Die „Krone“ fand aber heraus, dass mit Andreas Huber der Bruder von Salzburg-Ass Mario jetzt auch das vierte Finalspiel am Freitag pfeifen wird. Eine Partie, in der sich die Bullen den Meistertitel mit einem 4:0-„Sweep“ sichern könnten.