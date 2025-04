Der Weinfrühling ruft zum 12. Mal

Großes Interesse bei Nachbarn und aus dem Ausland

Immer mehr Beliebtheit erfährt das Event bei Touristen, vor allem aus der Steiermark, Niederösterreich oder Ungarn, heißt es von den Veranstaltern. „Das erste Ticket wurde im November, online, in Schweden gekauft“, zeigt sich Thomas Schreiner, Obmann der Weinidylle vom wachsenden internationalen Interesse angetan. Das verlängerte Wochenende rund um den Feiertag am 1. Mai freut auch die Touristiker. Für Burgenland Tourismus Chef Didi Tunkel ist der Weinfrühling längst zum Pendant des nordburgenländischen Martiniloben im Herbst geworden. Mit dem Angebot will man alle Generationen erreichen.