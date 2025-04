Mädchen (13) von jungem Mann in Wien geschwängert

Mutter wollte Schwangerschaftsabbruch

Auch die Mutter des Mädchens wurde als Zeugin befragt. Die 34-Jährige berichtete dem Gericht, ihre Tochter habe ihr am Tag nach dem Sex mit dem Angeklagten davon berichtet. Ihre Tochter sei am Abend nicht von der Schule heimgekommen und habe ihr am folgenden Morgen „erzählt, was war. Es war ein Schock“. Ihre Tochter – das Mädchen wird erst im Juli 14 – sei nun in der 27. Schwangerschaftswoche. Eine Schwangerschaftsunterbrechung sei „mein Wunsch gewesen“, gab die Zeugin zu Protokoll, „aber meine Tochter hat sich anders entschieden.“