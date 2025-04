Gegen den Spitzenreiter besonders motiviert

Gegen die Admira hat die Austria im Herbst zweimal ihre besten Leistungen abgerufen. In der zweiten ÖFB-Cuprunde gewann Lustenau in der Südstadt mit 3:1 und in der Liga holte man auswärts ein 0:0. „Nur“ hieß es am achten Spieltag, da die Elf von Martin Brenner die Partie zum Großteil dominiert hatte.