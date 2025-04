Oberwarts neuer Stadtteil wächst weiter

Finanziell läuft es in den Kommunen derzeit alles andere als rosig. Auch die Stadt Oberwart muss ihren Haushalt konsolidieren. Zeitgleich gilt es trotz der monetären Herausforderungen in unumgängliche Infrastrukturprojekte zu investieren, sagt Bürgermeister Georg Rosner. Rund um den Bau der neuen Klinik und des Bildungscampus nimmt man daher ein neues Straßenbauprojekt in Angriff. Die Sportlände, in der sich die Einfahrt zum Klinik-Parkhaus sowie der Eingang zum im September in Betrieb gehenden Campus befindet, wird voll ausgebaut. Zusätzlich zu Rad- und Gehwegen entstehen Busbuchten sowie 24 neue Parkplätze.