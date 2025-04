„Weiß gar nicht, warum ich auf Wahlliste stehe“

„Ich wohne gar nicht mehr in Wien“

Bei der Donaustädter ÖVP ist die junge Frau auf Platz 27 des Bezirkswahlvorschlags gesetzt, bei der ÖVP-Floridsdorf auf Rang 30. Als Adresse ist bei ihr 1210, also der 21. Bezirk, angegeben. „Dabei wohne ich gar nicht mehr in Wien, sondern in Krems“, meint die Kandidatin wider Willen. In die Verlegenheit, die Bewohner über der Donau in deren Bezirksparlamenten vertreten zu müssen, wird Meuschel angesichts ihrer schlechten Platzierungen wohl nicht kommen.