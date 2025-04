21 Abfahrerinnen und drei rasend schnelle Zöllner

Österreichs Speed-Asse scheinen die große Ski-Müdigkeit zu verspüren. Bei den Abfahrtsstaatsmeisterschaften am Mölltaler Gletscher war am Mittwoch – zumindest bei den Damen – nur mehr ein Mini-Feld am Start. Anders die heimischen Zollsportler! Sie glänzten in Italien mit einem Dreifachsieg.