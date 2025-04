ÖTV-Frauen verlieren auch gegen Lettland

Österreichs Tennis-Frauen haben beim Billie Jean King Cup-Turnier der Gruppe 1 der Europa/Afrika-Zone in Vilnius auch ihre zweite Begegnung verloren. Am Tag nach dem Auftakt-1:2 gegen Kroatien stand am Mittwoch gegen Lettland die Niederlage nach zwei Dreisatz-Niederlagen schon nach den Einzeln fest. Ekaterina Perelygina unterlag Beatrise Zeltina 7:6(5),2:6,2:6, Julia Grabher Darja Semenistaja 0:6,4:6,0:6. Letzter Gegner in Gruppe D ist am Donnerstag (11.00 Uhr MESZ) Portugal.