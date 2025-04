Abbruchbagger kippte auf Innsbrucker Hungerburg um

Der Einheimische führte kurz vor 9 Uhr an einem Haus in der Höhenstraße Abrissarbeiten durch. Wie die Polizei berichtet, wollte er im Zuge dessen einem Bauteil ausweichen und lenkte den Bagger dafür reflexartig in Richtung Hang. Doch das Gefälle war zu steil: Der Bagger kam ins Rutschen und kippte seitlich um.