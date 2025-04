Bei den Promis ist schon Bikini-Saison – und wie!

Während wir uns hierzulande noch mit Aprilwetter und Jacken herumschlagen, lassen es sich die Stars in der Sonne gutgehen – und zeigen sich in Bestform im Bikini! Das da oben zum Beispiel ist Ruby O. Fee, die Freundin von Matthias Schweighöfer. Was sie da macht und wo sie da ist, verraten wir weiter unten!