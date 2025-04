Brucknerhaus: Kommission muss sich entscheiden

Der heiß ersehnte Neustart in der LIVA (Linzer Veranstaltungsgesellschaft) rückt näher. In den letzten zwei Tagen fanden die Hearings der Bewerberinnen und Bewerber für die künstlerische und kaufmännische Intendanz statt. Nun sind Aufsichtsrat und Bürgermeister am Zug. Am Freitag soll die Öffentlichkeit das Ergebnis erfahren. Die Herausforderungen bei der LIVA: Neustrukturierung und ein Budget ohne Minus.