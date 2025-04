Motorradfahrer nach Kollision mit Auto bewusstlos

Zum Unfall war es bereits am Samstag gekommen, wie die Polizei am Montag erst mitteilte. Ein 60-jähriger Deutscher war mit seinem Pkw auf der B179 Fernpassstraße bei Reutte in Richtung Norden unterwegs, als er trotz Verbots plötzlich links auf die Zufahrt zu einem Parkplatz abbog.