Viel mehr als eine Muse: Anna Brus ist gestorben

Am 4. April ist Anna Brus nun nach langer schwerer Krankheit in Graz friedlich eingeschlafen. „Sie hat als starke Frau, Feministin und unmittelbare Zeitzeugin authentisch und unverblümt über die zahlreichen Zwischentöne der (Kunst-)Geschichte gesprochen – und das bis zuletzt, wo nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Kunstbetrieb eine zeitgeistige Schwarzweißmalerei vorherrscht und die Political Correctness den offenen und ehrlichen Blick auf die Vergangenheit verstellt“, kommentiert das Universalmuseum in einer ersten Reaktion.