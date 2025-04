Vom Hansi Hinterseer zum Friseur mit Wasserwellen

Ich fand diesmal alle Kandidaten super bis auf den Patzer von Eva Glawischnig. Netterweise gab’s eine zweite Chance. Aber das macht sie doch nur menschlicher. So etwas könnte mir auch passieren. Mein Favorit ist Paulus Bohl: letzte Woche noch auftoupierter Hansi-Hinterseer-Tarzan, Friseur diese Woche mit Wasserwellen. Das Team des ORF hat sich übertroffen – toller Job, und jede blonde Locke wurde feinstens verarbeitet. Auch seine Sprüche stechen heraus, und er ist verbal das Highlight der Sendung. Wegen der Looks habe ich, als ich dabei war, „Dancing Stars“ geliebt, weil das Styling, das Kostüm, der gesamte Look sensationell ist.