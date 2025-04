Erstes Reflux-Resort und Symposium am Wörthersee

Es ist nicht nur das lästige Brennen in der Speiseröhre, das mittlerweile 30 Prozent der Bevölkerung leiden lässt. Reflux bringt auch eine Vielzahl an Begleiterkrankungen mit sich. Und da die Zahl der Refluxerkrankten rasant in die Höhe schnellt, haben es sich Dr. Martin Riegler, Facharzt für Chirurgie, und Haubenköchin Andrea Grossmann bereits vor Jahren zur Aufgabe gemacht, der neuen Volkskrankheit den Kampf anzusagen. „Man kann sich gesund essen“, lautet das Motto des Duos. Daher entwickelten der Reflux-Experte und die Haubenköchin auch die Ampeldiät-Methode. Und dabei wird gezielt auf konzentrierten Zucker verzichtet.