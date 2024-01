Haubenköchin und Arzt sagen Reflux den Kampf an

Am Wörthersee den Reflux bekämpfen

Doch nicht nur in dem neuen Kochbuch von Martin Riegler und Andrea Grossmann wird dem Reflux der Kampf angesagt. Auch im Balance Hotel von Andrea Grossmann und ihrer Familie in Pörtschach am Wörthersee dreht sich viel um das Thema Reflux. „Wir bieten eigene Gesundheitswochen an. Da können unsere Gäste sich nicht nur entspannen, sondern auch gleichzeitig mit der Ernährung gegen den Reflux ankämpfen“, so die Hotelierin gegenüber der „Krone“.