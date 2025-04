Neuer Leitfaden für Sicherheit bei Events in Tirol

57 Anbieter mit ungefähr 1800 Mitarbeitern in Tirol

In Tirol gibt es derzeit 57 entsprechende Anbieter, die rund 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Mit moderner Technik, fundierten Risikoanalysen und maßgeschneiderten Sicherheitskonzepten stehen sie den Kunden zur Seite. Dazu sagt Obmann Bernhard-Stefan Müller: „Unsere Unternehmen begleiten die Organisatoren von Anfang an und verfügen über das nötige Know-how, gesetzliche Vorgaben einzuhalten und potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen.“