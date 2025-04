Wäre Anschlag auf Raveparty umsetzbar gewesen?

„Der Schock war erst einmal groß“, sagt Billy Papadopoulos, der mit seinem Unternehmen Urbanground den „Rave im Wave“ am kommenden Samstag veranstaltet. Er hat erst am Montag von der Bedrohung des Events durch den 19-jährigen Burschen und das Mädchen (17) erfahren. „Aber am Dienstag hatten wir das Treffen mit der Stadt und der BH – und jetzt bin ich sehr beruhigt.“ Die Polizei habe die Lage sehr gut im Griff, lobt Papadopoulos.