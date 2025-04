Rapid: „Dann brauchen wir gar nicht hinzufahren“

Doch Rapid hat in den letzten sieben Runden nur sechs Punkte geholt. Der einzige Auswärtssieg in der Saison glückte im Oktober mit 1:0 in Altach – und jetzt soll ausgerechnet in Graz die Wende gelingen? „Wenn wir so denken, brauchen wir gar nicht hinzufahren, dann ist es vorbei“, kontert Klauß. „Die Überzeugung ist da, dass wir mit unserem Fußball erfolgreich sind. Das heißt aber nicht, dass wir blind sind.“ Der blutleere Auftritt nach der Pause beim 0:2 gegen Salzburg war erschreckend. Heute fordert Klauß „über 90 Minuten ein anderes Gesicht“. Zumindest im Training will er eine Reaktion erkannt haben. „Wir müssen die einfachen Dinge machen, um uns Sicherheit zu geben.“ Das soll über die Physis, über Zweikämpfe gelingen.