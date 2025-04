Am Wochenende steht winterlicher Abkühlung bevor

Während in den westlichen Landesteilen am Montag öfters die Sonne scheint, dominieren im Osten und Südosten viele dichte Wolken. Von einzelnen Regenschauern im östlichen Flachland oder am Alpenostrand abgesehen, sollte es weitgehend trocken bleiben. Die Schneefallgrenze liegt um 500 Meter Seehöhe. Der Wind weht weitgehend mäßig, in der Osthälfte lebhaft. Nach Frühtemperaturen zwischen minus fünf bis plus zwei Grad werden Höchstwerte von fünf bis 13 Grad erwartet.