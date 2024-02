Medizin-Studenten bekommen 1000 Euro pro Monat

1000 Euro brutto 14-mal pro Jahr

Ein mögliches Mittel dagegen ist die vom Bund gesetzlich ermöglichte Widmung von Studienplätzen im öffentlichen Interesse. Das bedeutet im Detail: OÖ kann ab dem kommenden Studienjahr zehn Plätze in einem ungewohnten Schritt vergeben. Medizin-Studierende erhalten vom Land während des Studiums eine finanzielle Unterstützung in der Höhe von 1000 Euro brutto pro Monat (14-mal), wenn sie sich nach dem Ende der Ausbildung für zehn Jahre verpflichten - entweder beim Land als Amtsarzt oder eben in den genannten Fächern in einem öffentlichen Spital.