Soldat richtete geladene Pistole auf Kameraden

Seit Anfang Mai leistet der Angeklagte (18) seine Wehrpflicht beim Bundesheer in der Salzburger Schwarzenbergkaserne ab. Und eigentlich wollte er Berufssoldat werden. Nur: Ein Vorfall, der sich am 9. Juli ereignete, wird ihm eine Militär-Karriere deutlich erschweren. Der 18-Jährige richtete nämlich laut Anklage eine geladene Pistole auf einen Kameraden. Er selbst meinte beim Prozess am Dienstag: „Ich habe das nicht gemacht, sondern höchstens mit der Sicherung gespielt.“