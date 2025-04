Bestätigt! Nächster Rennstall tauscht Fahrer

„Weckt Erinnerungen“

„Ich freue mich irrsinnig auf meinen Einsatz im freien Training. Das weckt Erinnerungen an meinen ersten Besuch eines Japan-GP, das war 2007, damals noch in Fuji. Unfassbar, dass ich nun im Rahmen meines Heimrennens antreten darf“, freut sich Hirakawa über seine Chance, zum zweiten Mal nach Abu Dhabi 2024, wo er in den McLaren von Oscar Piastri stieg, im Rahmen eines Formel-1-Wochenendes Gas geben zu dürfen.