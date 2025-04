„Das wäre mir früher nie über die Lippen gekommen“

Stöckl lobt: „Er ist motiviert und ehrgeizig“

Die ersten Wochen waren für Koubek hart, nun ist er so richtig am Tanzparkett ankommen. Obwohl der Kärntner eben das in seinem Leben bisher strikt gemieden hat. „Tanzen wollte ich aus Prinzip nie gehen. Als Jugendlicher war ich in Südamerika. Da haben alle Samba getanzt, ich bin mir vorgekommen wie ein Roboter.“ Was Tanzpartnerin Stöckl beim gestrigen Besuch in der „Krone“-Redaktion ein lautes Lachen entlockte. Aber sie lobt: „Er macht sich, es ist jede Woche eine Steigerung da – er ist motiviert und ehrgeizig.“