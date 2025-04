Weltspitze ist den zwei Schwestern nicht genug!

Die steirischen Beachvolleyball-Schwestern Ronja und Dorina Klinger sind endgültig in der Weltspitze angekommen. Mit der „Krone“ sprach das Nummer-acht-Duo der Welt über den Saisonstart, einen speziellen „Dank“ an die Olympiasiegerinnen und was sie auf Reisen am meisten an der Heimat vermissen.