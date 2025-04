Welche Kardashian zeigt hier ihren Bikini-Body?

Der veröffentlichte kürzlich nicht nur einen Song, in dem die elfjährige Tochter North neben dem unter anderem wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs und Sexhandels im Gefängnis sitzenden Sean „Diddy“ Combs zu hören ist. Er legte sich auch noch öffentlich mit seiner Ex-Gattin an, weil diese die Veröffentlichung des Songs per Anwalt verhindern will. Und schimpfte in einem Interview, er bereue, Kim Kardashian geschwängert zu haben.