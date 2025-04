Teamchef Bader: „Wir machen keine Berechnungen“

Am 9. Mai startet die Eishockey-WM für das österreichische Nationalteam. In den verbleibenden fünf Wochen hat Teamchef Roger Bader die Aufgabe ein Team zu formen. Im krone.tv-Sport-Talk spricht der Schweizer über die Vorfreude auf das Turnier, die NHL-Legionäre sowie die Zielsetzung in der Vorrunde.