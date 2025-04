So kommen Sie günstig an ein neues Fahrrad

So wird in Villach der Radfrühling mit einem speziellen Event begrüßt. Diesen Freitag (15 Uhr) findet am Nikolaiplatz nämlich die Versteigerung von Fundrändern statt. Etwa 50 Räder kommen zu unterschiedlichen Ausrufepreisen unter den Hammer. Die Versteigerung wird von Ehrenbürger Gernot Bartl bewährt humorvoll durchgeführt.