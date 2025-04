Panzerunfall in Litauen: Vierte Leiche gefunden

US-Verteidigungsminister dankt „mutigen“ Helfern

Hunderte Soldaten und Rettungskräfte beteiligten sich an dem Einsatz. Dieser führte schließlich zur Ortung des Fahrzeugs in einem Gewässer auf dem Übungsplatz, der von dichten Wäldern und sumpfigen Gelände durchzogen ist. Erst nach tagelangen Bemühungen gelang es den Rettungskräfte in der Nacht zum Montag, das tonnenschwere Militärfahrzeug mithilfe von Spezialausrüstung zu bergen. Der Tod von drei Soldaten wurde bereits am Montag bestätigt.