Förderstopp des Landes: „Das ist eine Katastrophe“

„Der Überraschungsanschlag auf die Baubranche ist gelungen“, sagt Michael Stvarnik, Landesinnungsmeister und selbst Baumeister mit Firma in Fohnsdorf, dazu. „Es ist eine Riesen-Katastrophe. Die Baukonjunktur ist schlecht, der Wohnhausbau hat gerade erst langsam begonnen, sich zu erholen.“ Am schlimmsten trifft das Aussetzen der umfassenden energetischen Sanierung die Unternehmen. „Die wird oft für Mehrparteienhäuser in Anspruch genommen, was viele Arbeitsplätze sichert.“