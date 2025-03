Land setzt Förder-Anträge für junge Häuslbauer aus

„Angriff auf den Mittelstand“

Kritik an dem Aussetzen der Anträge kommt von der steirischen SPÖ. Parteichef Max Lercher: „Ich kann mich noch gut an die Wahlversprechen von Mario Kunasek erinnern, die er den Häuslbauern gemacht hat. Kaum ist die Sozialdemokratie nicht mehr in Regierungsverantwortung, wird deutlich, wofür Blau-Schwarz wirklich steht – Für die Bestrafung der echten Leistungsträgerinnen und Leistungsträger, die hart arbeiten und davon gut leben wollen.“