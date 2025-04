RB Leipzig: Jetzt Löw – und dann Glasner?

„Mir war wichtig, von Anfang an festzulegen, dass ich nur sieben Wochen hier helfe und dann wieder meine Arbeit bei Red Bull weiterführe. Dann übernimmt ein neuer Trainer“, sagte Löw am Dienstag. Seit Ende Jänner ist er der Chefstratege an der Seite von Jürgen Klopp für die Fußballvereine von Red Bull zuständig. Auch in Salzburg werkte der ungarische Ex-Internationale bereits für einige Jahre. Er war Co-Trainer beim FC Liefering und unter Adi Hütter 2014/15 beim damaligen Meister Salzburg tätig.