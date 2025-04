„Für uns gibt es in diesem Bewerb keine Grenzen“

Duell mit Trabzonspor

„Wir haben genau angesprochen, dass Piräus aus dem Nichts schlussendlich Tore erzielen kann und die Jungs haben das extrem kompromisslos verteidigt“, musste der Übungsleiter nie wirklich zittern. Das muss allerdings sein Matchwinner, denn Aguilar humpelte in der 53. Minute mit einer Oberschenkelzerrung vom Feld. Der Schweizer hofft, bis zum Semifinale am 25. April, in dem Salzburg gegen Trabzonspor spielt, in seinem Herkunftsland wieder fit zu sein. „Ich freue mich, gemeinsam mit der Mannschaft zurück in mein Heimatland zu reisen und da um den Titel zu kämpfen.“