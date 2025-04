„Stubenberghaus war Liebe auf den ersten Blick“

Eröffnungsfeier am Samstag

Beide verfügen über langjährige Erfahrung in der Gastronomie und Hotellerie – waren etwa auf Kreuzfahrtschiffen, in Singapur oder zuletzt im Alpin Resort Sacher in Seefeld beschäftigt. „Der Weg in die Selbstständigkeit hat uns gereizt – aber nicht um jeden Preis. Als wir die Anzeige für das Stubenberghaus gesehen haben, war es Liebe auf den ersten Blick.“