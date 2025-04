Geretteter Schäferhund „Enzo“ hat wieder ein Fell

„Enzo“ litt an einer stark juckenden Räude, kratzte sich ständig. Trotzdem soll ihn sein Halter aber nicht zum Tierarzt gebracht haben. Selbst eine behördliche Aufforderung dazu ließ der Mann verstreichen. Wegen Gefahr in Verzugs musste er den Schäferhund heuer im Februar in die Obhut der Pfotenhilfe gegeben. Ein Aufenthalt, der dem Rüden sichtlich gut bekommen ist.