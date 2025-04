U-Bahn-Attacke: Mann würgt Bub und schlägt Mutter

Am helllichten Tag kam es am Montag an der U-Bahn-Station Taborstraße in Wien-Leopoldstadt zu einem erschreckenden Vorfall. Ohne erkennbares Motiv soll ein 36-jähriger Mann einen zwölfjährigen Buben gewürgt und dessen Mutter mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Ein unbeteiligter Passant eilte den Opfern schließlich zu Hilfe.