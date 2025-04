Debatte um Kraftwerke: Der Strom und die Steckdose

Was haben wir in Tirol nicht schon an Merkwürdigkeiten zu hören bekommen, warum Wasserkraftwerke (aber auch so manches Liftprojekt) keinesfalls umgesetzt werden dürfen. So erlangte etwa die Deutsche Tamariske, eine Gebüschart, urplötzliche Bekanntheit, als an der Isel in Osttirol ein Wasserkraftwerksprojekt geplant war. Auch so manche bis dahin eher unbekannte Rebhuhn- oder Falterart durfte schon herhalten, um ein Projekt zeitlich zu verzögern und zumindest enorme Mehrkosten zu verursachen.