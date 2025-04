Kärntner Arbeitsmarkt trotzt der Konjunkturflaute

Konjunkturflaute macht vor Kärnten nicht Halt

Doch nicht nur die Zahlen in der Tourismusbranche entwickeln sich momentan negativ. Auch im Bereich der Metall-, Elektrobranche und bei den technischen Berufen schnellen die Arbeitslosenzahlen ordentlich in die Höhe. „Bei den technischen Berufen verzeichnen wir ein Plus von 20,6 Prozent“, erklärt Wedenig. Grund dafür sei die negative, konjunkturelle Entwicklung. Auch die offenen Stellen in diesen Bereich entwickeln sich negativ.