Musikalischer Volltreffer im Jubiläumsjahr

In Regensburg gibt es dann das schon traditionelle Gastspiel mit dem dortigen „Cantemuschor“, bevor die Opern-Eigenproduktion, Rossinis „Barbier von Sevilla“ von Götzis aus auf Tournee in die Schweiz und nach Deutschland geht. Seine eigene Jubiläums-Aboreihe startete das CSM am Freitag und Samstag in der Kulturbühne AmBach mit einem auf den ersten Blick unspektakulären Programm, das sich aber musikalisch als echter Knüller erwies.