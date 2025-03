Feuer in Stronachs alter Ölmühle: Großeinsatz

Im Raum Fürstenfeld war am Sonntagnachmittag eine dichte Rauchsäule weithin sichtbar. Aus bislang ungeklärter Ursache ist in einer Ölmühle in Übersbach (Stadtgemeinde Fürstenfeld) Feuer ausgebrochen. Mehr als 200 Feuerwehrkräfte von 23 Wehren aus mehreren Bezirken standen im Einsatz. Auch die Berufsfeuerwehr Graz rückte mit einem Löschroboter zur Unterstützung an.