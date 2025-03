Schmuggler hatten ungewöhnliche Ware versteckt

Was wird in der Regel geschmuggelt? Drogen, Zigaretten, eventuell noch Alkohol. Doch diese beiden Täter hatten ungewöhliche Ware in ihren Autos versteckt: Akkus von E-Scootern. Bei einer Kontrolle in Suben flogen die Rumänen auf. Jetzt muss geklärt werden, ob die Akkus auch Diebsbeute sind.