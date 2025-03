Der Meister rutschte zum 4. Sieg im „Regenland“

Von den 72 am Freitag gestarteten Autos waren am Samstagmorgen nur noch 57 dabei, ins Ziel schafften es letztlich nur 44. Mit Vizemeister Luca Waldherr (Unfall) und Jännerrallye-Sieger Michi Lengauer (Bremsdefekt und Zeitstrafe) verabschiedeten sich zwei Kapazunder schon am ersten Tag aus dem Rennen um den Sieg.