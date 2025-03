Schmutziger Asphalt statt schmutziger Wörter

FIA-Exzess verärgert alle

Gesprächsthema allerorts: Die 10.000-Euro-Strafe gegen Adrien Formaux beim WM-Lauf in Schweden und der darauffolgende Interviewboykott der Fahrer am vergangenen Wochenende in Kenia. Weil der Franzose in einem kurzen TV-Statement in einem selbstkritischen (!) Satz das englische F-Wort benutzt hatte.