Erster Benko-Roman: Flucht, Yoga und die Scheidung

„Rückblickend ist klar, dass er scheitern musste“

Zuerst ins Luxus-Hotel Dolder Grand in Zürich, dann auf die Südsee-Insel Hiva Oa, wo es auf jenem Friedhof, auf welchem Paul Gauguin und Jacques Brel begraben sind, zum großen Showdown kommt. Zwischen Blanko, dem Aktionär mit dem Namen „Käsekönig“ und einem Starfotografen. Ihn macht Blanko in der Geschichte für seinen Untergang verantwortlich. Sein Buch ist „fiktionalisierte Realität“, sagt Ackeret. „Ich habe alles über Benko gelesen. Darüber, dass er immer an den teuersten Orten ist, immer die besten Immobilien in bester Lage haben wollte. Egal, ob das KaDeWe oder das Chrysler Building in New York. Rückblickend ist jedem klar, dass er scheitern musste.“