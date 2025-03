Auch Ifo-Chef empfiehlt Lohnzurückhaltung

Das etwa von der Gewerkschaft vorgebrachte Argument, wonach die Löhne auch nun in der tiefen Krise steigen müssten, um die Kaufkraft zu halten bzw. zu steigern und mögliches Wachstum nicht abzuwürgen, teilt der Wirtschaftswissenschafter so nicht. Denn die Kaufkraft sei „derzeit nicht das Problem“. Das Problem sei die Stagnation – wobei die Wirtschaft in Österreich laut Prognosen sogar ein drittes Jahr in Folge schrumpft – gepaart mit einer „ziemlich hohen“ Inflation.