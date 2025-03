Neuer Weg, um Alkoholkranken aus Sucht zu helfen

Insgesamt 1,2 Millionen Euro fließen in den kommenden drei Jahren in das neue Ambulante Programm für Alkoholkranke in Kärnten (APAK) – finanziert zu je einem Drittel vom Land Kärnten, den Sozialversicherungsträgern ÖGK, SVS und BVAEB und dem Kärntner Gesundheitsfonds. Mit der Umsetzung betraut ist die AVS (Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärntens).