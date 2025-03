Gewaltorgien, Erniedrigung: Weitere Festnahmen

„Offensichtlicher Spaß an roher Gewalt“

Manchen Opfern wurde der Kopf rasiert oder sie mussten nahe Verwandte anrufen und diesen von heimlichen Sex-Dates erzählen. „Auch wenn erst ein Bruchteil der sichergestellten Beweismittel ausgewertet wurde, so zeigen Chatverläufe und Videos der Straftaten auf, was die einzelnen, ideologisch unterschiedlich veranlagten Tatverdächtigen im gemeinsamen Vorgehen gegen ihre Opfer eint: der offensichtliche Spaß an roher Gewalt“, sagt Polizeisprecher Markus Lamb.