Hinterziehung fiel Beamten in Mittagspause auf

Jeder Linzer kennt zumindest eines der Schnellimbisslokale, die ein 42-jähriger Chinese in der Landeshauptstadt betreibt. Am Freitag musste sich der dreifache Vater vor Schöffen am Landesgericht Linz verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, von 2020 bis 2023 Abgaben in der Höhe von fast 300.000 Euro hinterzogen zu haben. Nicht nur Umsatz- und Einkommenssteuerbescheide soll er gefälscht, sondern auch private Einkäufe und Treibstoff falsch abgerechnet haben.