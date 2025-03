Genussradeln lockt immer mehr Gäste ins Burgenland

Und so funktioniert‘s

Wer beim „Losradeln“ dabei sein, blühende Felder und die Weite der Puszta erleben will, braucht lediglich einen Stempelpass. Den gibt es für 15 Euro. Danach kann man im eigenen Tempo die 46 Kilometer lange Route zurücklegen. Auch heuer ist jede Gemeinde wieder Start und Ziel zugleich. Für das leibliche Wohl sorgen Gastronomen und Winzer in den acht Genussorten. In Klingenbach etwa kann man sich im Weinwirtshaus stärken, in Mörbisch beim Weindenkmal in der Nähe der Golden View Ranch. In Oggau verwöhnt Dorfwirtin Monika Gmasz die Sportler, in Oslip sorgt die Csello-Mühle für Gaumenfreuden.